Natan annuncia: "Voglio restare in Spagna, spero che Napoli, Betis e il mio agente risolvano la situazione. Qui è importante la fiducia che mi hanno dato"

Il difensore brasiliano del Napoli Natan ha espresso pubblicamente il suo desiderio di continuare a indossare la maglia del Betis di Siviglia anche la prossima stagione. Lo ha fatto in conferenza stampa, presentando la sfida di Conference League con i belgi del Gent.

Nonostante il suo prestito dal Napoli termini alla fine di questa stagione, Natan si sente felice nel club del Betis e spera che il suo agente e i club coinvolti raggiungano un accordo:

"Mi sento molto a mio agio qui e voglio restare. Sono consapevole che la decisione finale non dipende solo da me, ma confido che il mio agente e i club possano risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Sono migliorato in molti modi da quando sono arrivato, ma la cosa più importante è la fiducia che mi hanno dato. Mi sento importante all'interno della squadra e questo mi consente di esibirmi al massimo livello. Diego Llorente e Marc Bartra sono due grandi giocatori con molta esperienza e mi aiutano molto quotidianamente. Sono fortunato a poter condividere uno spogliatoio con loro e imparare dai loro consigli"