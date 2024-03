Napoli-Torino, moviola Marelli: "Non c'è rigore su contatto Osimhen-Buongiorno! Orsato commette un solo errore"

Notizie Napoli calcio. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Torino:

“Nel primo tempo Osimhen viene ammonito per una sbracciata su Buongiorno. Non si tratta di condotta violenta, anzi è involontaria seppur imprudente. E’ stato il quarto uomo a suggerire ad Orsato di ammonire correttamente Osimhen”.

Una mancanza di Orsato c’è nei confronti di Linetty che commette due infrazioni, prima su Kvaratskhelia e poi su Juan Jesus. Il primo è un fallo normale, sul secondo invece manca l’ammonizione perché il giocatore del Torino entra nettamente in ritardo. Questo è un errore, quantomeno per somma di falli andava ammonito. Non c’è nemmeno il secondo giallo a Zapata che chiedevano i giocatori del Napoli, perché c’è un contatto leggerissimo con il volto di Lobotka. Si tratta di un intervento involontario che non può portare al secondo giallo”.

Sul contatto Osimhen-Buongiorno in area: “In questo caso per me non c’è nulla. C’è un braccio appoggiato sulla schiena ma non una vera e propria spinta, per me non ci sono gli estremi per il calcio di rigore”.