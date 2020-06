Spal, Di Biagio in conferenza: "Napoli tra le migliori d'Europa: non mi sono dispiaciuti i miei ragazzi, ma non sono queste le gare per fare punti"

Ultime calcio Napoli - Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Napoli:

Di Biagio

"Abbiamo cercato con le due punte a metterli un po' in difficoltà. Hanno palleggiato molto loro e abbiamo sofferto. Non riuscivamo a mettere insieme quei 4 passaggi per andare nella loro metà campo. Quando lo abbiamo fatto, li abbiamo messi in difficoltà. Non mi sono dispiaciuti i miei ragazzi, ma non sono queste le gare per fare punti: Napoli tra le migliori d'Europa. Dovremmo riuscire a fare punti con il Milan. Le due punte hanno bisogno di supporto anche dagli esterni bassi. Quello di stasera è un buon test per cercare di ripartire al meglio".