Napoli Calcio¬†-¬†Niente prevendita al ribasso per Napoli-Sassuolo in programma domenica alle 15.00 al Maradona: lo riferisce la stessa societ√† partenopea nel corso della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Su domanda proprio sul presunto calo spettatori per l‚Äôappuntamento in programma, l‚Äôufficio stampa azzurro si √® pronunciato cos√¨: ‚ÄúSembra in realt√† che siano gi√† oltre i 20 mila i biglietti venduti‚ÄĚ.