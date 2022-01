Sampdoria, D'Aversa in conferenza: "Sul gol potevamo fare meglio, una squadra che vuole salvarsi non deve concedere gol del genere"

Conferenza stampa di Roberto D'Aversa post Napoli-Sampdoria. Il match Napoli Sampdoria termina allo stadio Maradona e parla in conferenza D'Aversa per la Sampdoria dopo la 21esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di D'Aversa.

Post Napoli Sampdoria D'Aversa in conferenza stampa. L'allenatore della Sampdoria è intervenuto in diretta post gara. D'Aversa parla per la Samp in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non era semplice oggi per come ci siamo presentati, ma anche il Napoli aveva delle assenze: sulla carta potevano essere più forti, ma il dispiacere è non aver fatto bene nel primo tempo, abbiamo sbagliato troppi appoggi quando recuperavamo palla. Sul gol potevamo fare meglio, quando vai sotto contro una squadra di qualità contro il Napoli e non hai a disposizione troppi attaccanti, poi rimane difficile riprendersi. Come impegno e volontà, i ragazzi hanno fatto il massimo.

Ci è mancato il coraggio? Con l'ingresso di Caputo potevamo sperare qualcosa in più, con lui e Gabbiadini con Quagliarella. Per poterli sfruttare dovevamo avere più qualità per fornirli, secondo me stasera la difficoltà è stata proprio la gestione palla. Con Yepes e Rincon abbiamo avuto maggiori verticalizzazioni, prima abbiamo fatto fatica.

Il 4-3-3 può essere una soluzione? C'è bisogno degli esterni, di ruolo oggi avevamo solo Ciervo. Ho adattato Verre in passato, ma servono attaccanti esterni e magari finisci per sacrificare uno come Gabbiadini. Non conta il sistema per cercare di poter far bene o male, determina attenzione e malizia. Il Napoli ha dominato sul possesso palla, ci voleva maggiore malizia e una squadra che vuole salvarsi non deve concedere gol del genere.

Mercato? La società sa cosa serve, per il 4-3-3 servono esterni: Gabbiadini può essere utilizzato come esterno, ma ha caratteristiche diverse rispetto a Politano ad esempio"