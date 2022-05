Napoli Calcio - Napoli o Bari: al di là del tentativo di rovesciare gli attuali scenari per le comproprietà, la famiglia De Laurentiis ha già deciso chi sacrificare in caso di scelta estrema. La conferma, dopo le recenti parole di Aurelio, giunge anche dal figlio Luigi come riporta La Repubblica oggi in edicola:

"La serie A col Bari? Al momento non mi è permesso di arrivarci. Dovessi arrivare in A, dovrei trovare un fondo, un privato, che ha intenzione di pagare un giusto prezzo per il Bari".