Napoli, l’ex preparatore atletico Saccone: “Binomio Garcia-Rongoni è stato negativo. Il Napoli sarà al top con la Fiorentina”

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Conoscendo Mazzarri e Pondrelli, avranno cercato di ottimizzare la forma dei calciatori azzurri per la Supercoppa Italiana, la partita con la Salernitana si poteva anche sulla carta pensare di vincere, evidentemente non credevano di appesantire tanto la squadra contro il Torino. Secondo me il lavoro è stato fatto sulla forza. Pondrelli conosce la materia, i carichi di lavoro sono stati studiati bene, per la gara del 18 ed eventualmente poi la finalissima credo siano stati fatti calcoli ben precisi. Lo scorso anno il Napoli lavorava sulle ali dell'entusiasmo, oggi è più difficile uscire da certi momenti. La preparazione atletica va di pari passo con la tattica, è vero che l'80% del lavoro viene fatto dall'allenatore con esercitazioni con la palla, il binomio Garcia-Rongoni è stato negativo, dare la colpa solo alla preparazione però è sbagliato".