Lazio, Parolo: "Creato tanto, mancata un po' di fortuna. Lucas Leiva? Una esagerazione"

Ultime notizie calcio Napoli – Marco Parolo, allenatore della Lazio, ha parlato a RAI Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi abbiamo fatto bene, è mancato solo il gol. Un po’ di fortuna ci è mancata, abbiamo creato tanto e non abbiamo concretizzato. Tenevamo tanto a questa competizione, abbiamo dato tutto in campo e si è visto. Il Napoli ha segnato subito ed ha messo immediatamente la partita sui suoi binari. Abbiamo dimostrato di volercela giocare con tutti, affronteremo il derby con questo stesso spirito. Daremo l’anima per vincerla. Europa? Le partite che abbiamo fatto in Europa sono state sulla falsa riga di questa: abbiamo creato tanto e non abbiamo concretizzato. Siamo più concreti in campionato che nelle coppe. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato consapevolezza e siamo un gruppo che ci stiamo conoscendo sempre di più. ora c’è un mix giusto ed una intesa importante tra tutte le componenti. Svolta contro l'Atalanta? Era un periodo che non arrivavano i risultati ma che giocavamo bene, avevamo la convinzione di poterne venire fuori. Lucas Leiva? E' un grande giocatore, non c'entra niente. E' stata una esagerazione".