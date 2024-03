Allegri in conferenza: "La mia partita al Maradona con più occasioni create, gli azzurri solo occasioni di mischia"

Ultime news Serie A - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Juventus con le dichiarazioni live dallo stadio Maradona dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri.

"Non eravamo in emergenza ma hanno giocato calciatori con meno esperienza ma molto bravi tecnicamente. Bene Miretti ed Alcaraz e tutta la squadra. Questo dimostra che quando hai ragazzi giovani con meno esperienza si fa presto a dire, si fa presto a farli passare da campioni a mediocri. Io li vedo tutti i giorni, serve pazienza: per me e la Juventus, da quando sono venuto qui al San Paolo dal 2010, è la partita qui a Napoli in cui ho avuto più occasioni da gol. Poi abbiamo sbagliato sul rigore. Dobbiamo continuare per i nostri obiettivi, dobbiamo essere contenti ed arrabbiati perché potevamo portare risultati migliori dal campo stasera. Continuiamo a lavorare così.

Alcaraz? Ha fatto una buona partita, sono le prime volte che gioca e può solo migliorare. Per quanto riguarda Vlahovic, è un giocatore di qualità ma in queste partite deve trovare maggior serenità e tranquillità. Ma è già migliorato molto, magari fra sei mesi in una gara del genere fa due gol. Felice anche di Chiesa, s'è messo a disposizione.

Napoli? Ha fatto una buona partita, credo abbia fatto bene ma le occasioni nitide e pulite le abbiamo avute noi. Loro hanno avuto tanto possesso palla ma le occasioni avute da loro sono occasioni di mischia. Noi potevamo sfruttare meglio le azioni con meno fretta di andare a chiudere l'azione.

Bilancio? Siamo più avanti di ciò che ci aspettavamo, non ci avrei creduto di essere oggi secondo. Abbiamo 10 punti sulla quinta, abbiamo un mini campionato di tot punti da fare da qui alla fine per rimanere al secondo posto e restare in zona Champions. L'obiettivo è migliorare lo scorso anno. Dobbiamo tornare a vincere subito però.

Attaccare a destra? Sì, perché Kvaratskhelia ti concede qualcosa in fase difensiva, per questo attaccavamo lì. Anche nell'azione del gol. Mentre centralmente il Napoli si raccoglie e fai più fatica a sfondare".