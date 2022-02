Napoli-Inter, l’analisi tattica di Bacconi: "Non escluderei l’opzione Zielinski a sinistra, potrebbe dare una mano a Mario Rui sulla fascia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 4-2-3-1 del Napoli contro il 3-5-2 dell’Inter? In mezzo al campo non ci saranno veri duelli, i centrocampisti nerazzurri si intercambiano le posizioni e Brozovic si muove molto per recuperare palla.

Il Napoli non marca all’uomo come altre squadre, ma copre gli spazi in maniera più razionale: penso si scambieranno gli avversari da marcare, non ci saranno veri duelli continuativi. Meglio sulle fasce, dove Dumfries è il finalizzatore delle azioni che partono da sinistra, Mario Rui potrebbe trovarsi in difficoltà. Immagino che i centrali del Napoli possano trovarsi nei guai, perchè Koulibaly e Rrahmani dovranno dare una mano sui cross che arriveranno dalle fasce: in questa logica, l’utilizzo di Anguissa rispetto a Lobotka potrebbe aiutare fisicamente a tenere l’urto nerazzurro.

Non escluderei l’opzione Zielinski a sinistra, potrebbe dare una mano a Mario Rui sulla fascia, con Insigne trequartista centrale dietro Osimhen.

La marcatura a uomo su Brozovic è sempre stata fallimentare, a meno che non si giochi a uomo su tutti i calciatori: si può considerare l’aspetto di giocare con tre play come Brozovic e Bastoni nonché Dzeko. Questa catena non ci sarà contro il Napoli, mancando il difensore, e magari l’Inter potrà essere più prevedibile nel gioco”