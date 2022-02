Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il momento particolare dell'Inter, per loro è sicuramente un punto guadagnato. I giocatori sono usciti dal campo rammaricati, hanno la sensazione di aver perso un'occasione. Si sono abbattuti troppo, secondo me, dopo il gol preso".