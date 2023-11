Napoli, il questore Agricola: "Scontri? Non c'è stata collaborazione, i tifosi tedeschi hanno cercato lo scontro con i napoletani"

Napoli - «Abbiamo fronteggiato una massa di tifosi tedeschi che erano scesi in strada per cercare lo scontro. Li abbiamo contenuti, e siamo riusciti con le forze che avevamo a evitare che quelle loro provocazioni si trasformassero in un detonatore pericolosissimo». Queste le parole riportate da Il Mattino del questore di Napoli Maurizio Agricola:

«Non ci sono state informazioni complete che ci hanno messo in condizione di fare un certo tipo di servizio. Mi limito a dire che c'è stata collaborazione nei limiti delle informazioni che ci sono state girate.

Il fatto di uscire tutti incappucciati con le felpe dello stesso colore bianco-beige, molti con il volto travisato, e di muoversi compatti dimostra chiaramente che il loro obiettivo era quello di cercare lo scontro. Il loro obiettivo era quello di cercare il contatto con la tifoseria napoletana, che avrebbe determinato una guerriglia urbana. Ma il contatto è stato evitato grazie al lavoro preventivo delle forze dell'ordine.

I tifosi tedeschi erano stati accompagnati in albergo. Successivamente sono usciti, tutti incappucciati, evidentemente per provocare lo scontro. Gli scontri, lo ripeto, sono stati voluti e ricercati dalla tifosera dell'Union Berlino, e di qualche sostenitore del Borussia Monchengladbach, uno dei quali abbiamo anche arrestato martedì notte.

Voglio sottolineare un punto: il grandissimo lavoro che hanno svolto le forze dell'ordine, che con le risorse che avevamo a disposizione sono riuscite a garantire al meglio l'ordine pubblico, anche di fronte a una situazione improvvisa e potenzialemnte pericolosissima».