Genk, Wolf in conferenza: "Il Napoli era troppo forte per noi: hanno sfruttato gli spazi, si sentiva la differenza nella fame da gol. Errore iniziale? Capita..." [VIDEO CN24]

Notizie Napoli Calcio. Al termine della sfida Napoli-Genk, Hannes Wolf parla in conferenza stampa direttamente dallo Stadio San Paolo: segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del post partita con le parole dell'allenatore azzurro.

"Inizio terribile per errore del nostro portiere. Ha deciso di non calciare via il pallone e abbiamo preso gol. Ha gestito bene la partita e non cambierà nulla su di lui. Dobbiamo migliorare tanto. Il Napoli era troppo forte per noi".

"Nel possesso palla c'era qualcosa di positivo. Su qualche posizione individuale potevamo fare meglio. La mentalità deve essere al 100%. NOn possiamo aspettare altro tempo e pensare a sabato. Saremo pronti per il prossimo match".

"4-4-2? Scelta giusta, non volevo cambiare molto il modulo. Tutti devono essere pronti in campo. Primo tempo con troppi errori di possesso palla, nel secondo tempo un pochino meglio".

"Grande differenza tra la nostra difesa e la loro. Hanno sfruttato gli spazi, si sentiva la differenza nella fame da gol".

"Non è da me parlare di Ancelotti e del Napoli, ma la squadra è stata molto efficente in una gara particolare oggi dopo l'ultima sfida di Udine. Abbiamo perso 4-0, posso dire poco".

"Il nostro portiere ha giocato bene dopo l'errore che ha fatto. Il rigore era al 50 e 50. Ha gestito bene la partita".