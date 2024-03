Napoli Futsal, De Gennaro a CN24: "Un sogno da napoletano vincere qui. Amichevole con la SSc Napoli? Partirebbero già sul 4-0"

Andrea De Gennaro, calciatore del Napoli Futsal, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vincere con il Napoli è un sogno che si realizza per chi come me è napoletano. Non si smette mai di lottare, gli obiettivi sono tanti e lavoriamo duramente per queste gare. Alla fine una stagione si decide in due gare uno scudetto ed una finale di Coppa Italia. Davanti a 2.000 persone, in una partita storica perché si tratta della prima Coppa Italia del club in A, la cosa più importante è stata per me non pensare a tutto questo.

Sono entrato in campo come se fosse un allenamento con la presenza di 4 arbitri. Qyesto è stato il mio segreto. Tra i miei modelli di riferimento c'è Mammarella il quale ha rappresentato la storia del futsal italiano poi c'è anche Espindola che oggi gioca in Spagna.

Una gara amichevole con il Napoli a 11? Partirebbero loro già 4-0, sono fortissimi. Credo che sia Meret che Gollini potrebbero fare il futsal. la differenza tra un portiere di futsal e di calcio? Quelli dl calcio lavorano più sulla posizione mentre a noi piace prendere le pallate (ride ndr)".