Napoli fragile, Calzona sicuro: "Inaccettabile prendere due gol a partita. Ci credo, dobbiamo crederci"

La squadra di Calzona esce dal Maradona tra i fischi e la contestazione dopo il pareggio subito in rimonta, per ben due volte, col Frosinone. A 6 partite dalla fine, il Napoli è 8° in classifica, il salotto europeo è sempre più lontano. Uno scenario impensabile ad inizio stagione per i campioni d’Italia che hanno accolto, per la prima volta dopo lo scudetto, Spalletti in tribuna.

Il Napoli pareggia con il Frosinone

Ma il Napoli è fragile, così lo fotografa Calzona: «Non gestiamo la partita. Invece di correre rincorriamo. Non avvertiamo neanche il pericolo». Calzona conosce tutti i limiti della squadra: «Inaccettabile prendere due gol a partita. Ci credo, dobbiamo crederci».