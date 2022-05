Napoli Femminile, Carlino: "Lo dirò sempre: De Laurentiis tutta la vita per i bilanci ma come tifoso scelgo Ferlaino" | ESCLUSIVA

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Essere napoletano e giocare nel Napoli non è semplice. Insigne ha fatto grandi cose con questa maglia, credo abbia ricevuto meno di quanto ha dato per la maglia azzurra e dell'Italia. Contro il Genoa sarà la sua ultima in casa, come regalo simbolico gli darei la 10 di Maradona per quello che ha fatto con il club in tutti questi anni.

La sfida contro il Pomigliano è una gara fratricida perché ci giochiamo la salvezza. Il professionismo è una grande conquista per le ragazze ma è un'incognita per noi società perchè non sappiamo i parametri economici.

Partnership con Napoli? Ho sempre detto che De Laurentiis come presidente merita 10 per quello che ha fatto, ma come tifoso gli ho dato 5 perchè se ha comprato il club a 30 ed oggi vale 600-700 milioni gli ho consigliato di vendere però il padrone è lui. Ho detto queste cose in una trasmissione locale, ma sui social è stata riportata male: non ho nulla contro De Laurentiis.

Se noi o il Pomigliano dovessimo restare in A, sarebbe bello che il Napoli si impegnasse. Nel calcio stanno entrando dei fondi con i quali non ci si può confrontare, non avremo più presidenti italiani. Lo dirò sempre: De Laurentiis tutta la vita per i bilanci ma come tifoso tutta la vita Ferlaino senza togliere niente a nessuno dei due"