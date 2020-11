Napoli femminile, Carlino: "La nostra classifica non rispecchia il valore della squadra e il progetto. Fatta richiesta per il San Paolo, ma..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Raffaele Carlino, Presidente del Napoli Femminile.

"Insigne? Non si può mai discutere, è un fuoriclasse. Purtroppo noi napoletani non amiamo spesso i nostri concittadini, anche con Juliano e Montefusco avvenne. Noi a breve avremo Bari e Verona che sono alla nostra portata. Il COVID-19 ci ha portato tante problematiche che non ci aspettavamo ma anche quando abbiamo perso non abbiamo mai demeritato. Sicuramente a dicembre interverremo, non possiamo perdere la categoria perché sarebbe veramente un peccato. Ho sponsor e imprenditori importanti alle spalle, è una responsabilità infinita. La classifica non rispecchia né il progetto, né il valore della squadra. Barra ci ha accolto benissimo, non vedo l'ora di riempire lo stadio quando sarà possibile. Lo sport femminile richiede di essere visto, TIM Vision e Sky ci hanno dato una grossa mano ma lo stadio pieno è importante. Juventus? Avevamo fatto la richiesta a De Laurentiis per il San Paolo peò non è stato possibile. I rapporti però sono abbastanza buoni. Magari a maggio o giugno potremmo giocarne qualcuna lì".