Ultime notizie Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Il famoso piano B dei playoff e playout, è stato svelato. 2 gironi da 10 squadre, il Napoli lotterebbe per 3 obiettivi: Coppa Italia, Champions e un traguardo impensabile. Chissà che dietro tutto questo ci sono le orme di Aurelio De Laurentiis che si muove per entrare a pieno titolo nel palazzo come consigliere".