Casale, l'agente: "Il Napoli si è interessato, piace anche Barak. Simeone non rientra nei piani"

Mario Giuffredi, agente di calciomercato anche di Casale dell'Hellas Verona, ha parlato delle possibile trattative di mercato tra Napoli e Verona per il trasferimento di Barak e Casale al Napoli.

Calciomercato: Casale e Barak al Napoli

L'agente di Casale Mario Giuffredi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli si è interessato su Casale e Barak. Il Napoli è una società molto attenta ai giovani, sono giocatori che sono nei pensieri del Napoli. Poi magari non li prenderà, ma sono giocatori seguiti dal Napoli. Barak è un giocatore molto forte che può fare a caso del Napoli in caso di una cessione di Fabian Ruiz. Simeone non penso sia un profilo che interessa al Napoli".