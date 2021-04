Napoli Basket, l'ad Amoroso: "Dalla Coppa Italia la spinta per il salto in Serie A1"

Napoli - Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Alfredo Amoroso, amministratore delegato del Napoli Basket, fresco di vittoria della Coppa Italia di Serie A2. “La conquista della Coppa Italia di Serie A2 per noi è stata una grande soddisfazione – ha detto Amoroso a Radio Crc – la città di Napoli aveva bisogno di questo trofeo, che ci darà la spinta per tentare la scalata in Serie A1”. “Adesso – ha proseguito Amoroso – affronteremo la fase a orologio. L’obiettivo è arrivare ai play off da primi in classifica. Ce la possiamo fare”. Questo anche grazie al lavoro di coach Sacripanti. “Ci siamo affidati a un allenatore di livello internazionale – ha detto Amoroso a Radio Crc – la sua esperienza è stata determinante per la conquista della Coppa Italia”. Il progetto del Napoli Basket si poggia sui giovani. “La nostra politica è valorizzare i talenti presenti sul territorio – ha detto Amoroso a Radio Crc – finora i risultati ci hanno dato ragione. A dimostrazione di ciò c’è anche la grande armonia che c’è tra la squadra e la dirigenza. Siamo tutti uniti per portare il nome di Napoli sempre più in alto”.