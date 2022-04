De Laurentiis annuncia: "Se non cambia la regola entro il 2024, venderò il Bari"

Napoli Calcio - Napoli o Bari? Quale società cederà la famiglia De Laurentiis in caso di nuova promozione futura? La risposta a un quesito che pende da tempo nell'ambiente giunge ora direttamente dal presidente partenopeo nel corso di un'intervista a DAZN.

Popolo straordinario ma se ne occupa Luigi mio figlio. C'è un regolamento della Federcalcio ma non sono d'accordo. La UEFA permette ad un figlio e ad un padre di avere due club che partecipano alle coppe europee. Se continuerà ad esistere questa autoritaria di Gravina e noi non riuscissimo a vincere i ricorsi in atto, ce ne faremno una ragione e sarà venduta. Cercheremo di portarlo in serie A, perchè ha un milione e duecentomila tifosi. E' l'ottava squadra italiana per tifosi