Nani: "L'Arabia Saudita arriverà ad essere una delle migliori Leghe, bisogna saper sostituire Osimhen se dovesse partire"

Gianluca Nani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "L'Arabia Saudita ha le disponibilità per poterlo fare, diventerà una delle migliori leghe al mondo. Osimhen farà sempre in tempo ad arrivare a certi livelli e guadagnare certe cifre, non mi aspetto che accetti oggi l'Arabia. Osimhen è fortissimo ed è giusto che sia corteggiatissimo. Quando arriva l'offerta è giusto saper sostituire chi parte".