Nani: "Il Barcellona è favorito ma non sarei sorpreso se gli azzurri facessero un risultato positivo! Tonali mi ha ricordato un po' Hamsik"

Gianluca Nani, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è composto da professionisti importanti che da anni partecipano a doppie competizioni, quindi non sono inesperti e sono abituati. La stagione del Napoli potrebbe avere un senso positivo performando bene in Champions. È evidente che si dovrà affrontare il Brescia con la massima attenzione perché il Brescia si gioca tanto. Le altre corrono. La squadra deve racimolare punti. Il Napoli deve stare attento perché il Brescia può sfruttare la partita di Champions con il Barcellona per insidiare gli azzurri. Barcellona? Il Napoli se la può e se la deve giocare. Ricordo che a Liverpool fece un partitone. Parliamo di una squadra importante con una società importante alle spalle. Io sono convinto che il Napoli farà una buona partita ed abbia più di una possibilità. Ovviamente il Barcellona è favorito ma non sarei sorpreso se gli azzurri facessero un risultato positivo. Tonali? Per me è pronto per il grande salto. Sono rimasto impressionato dalla sua personalità e un po’ mi ha ricordato Hamsik. Loro sono calciatori diversi. Tonali sa stare in campo, ha presenza, si sente. Prevedo per lui una carriera luminosa. Tonali mi ricorda il primo Ancelotti”.