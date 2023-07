Mutti: "Napoli, alcuni addii dopo lo scudetto mi hanno sorpreso"

Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli Bortolo Mutti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live":

“Stravolgimento nei ruoli dirigenziali del Napoli dopo lo scudetto? Era difficile pensarlo: si è chiuso il capitolo Luciano Spalletti e si apre quello di Rudi Garcia, ottimo allenatore ed ottima persona. Si riparte con lo stesso entusiasmo e con una squadra ben solida e ben attrezzata e con un Direttore Sportivo diverso. Meluso è un uomo di calcio, e per lui l’avventura Napoli sarà di grande stimolo. Credo che, diversamente da come ha detto lui, ci siano delle differenze nel mondo del calcio a seconda delle dimensioni in cui ci si va a misurare ma bisogna dare il giusto tempo ai professionisti di adattarsi alla nuova realtà in cui si sta calando. Il Napoli si è dotato di due professionisti seri e preparati, che meritano la fiducia di tutti, insieme alla Società che è molto ben organizzata. Rudi Garcia pronto al 4-3-3, al 4-2-3-1 e anche ad un piano C? Questo è fondamentale, deve esserci questa elasticità tattica da parte di un mister che dovrà gestire un percorso impegnativo, valorizzando al meglio i vari momenti delle condizioni di certi giocatori.

È importante che un allenatore abbia una mentalità ampia dal punto di vista tattico, senza radicalizzarsi su un sistema unico ma creando varianti che siano in grado di sorprendere gli avversari. Garcia lo ha sempre fatto, come lo ha fatto Spalletti lo scorso anno in maniera molto redditizia.Futuro Osimhen? Di fronte ad offerte importanti, sarà difficile sostituirlo. Cederlo sarebbe una grande e perdita: è un giocatore che offre numerose soluzioni tecnico-tattiche, è nel pieno della sua maturazione, ha una qualità determinante. Speriamo che le voci di mercato delle ultime settimane si rivelino solo chiacchiericcio estivo e che Osimhen rimanga al Napoli. Già la perdita di Kim è pesante: solidità e professionalità incredibili, ma sostituire Osimhen è più difficile che trovare il sostituto di Kim”.