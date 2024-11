Muselli: "Polemiche post Napoli-Roma conseguenza delle parole di Conte a Milano"

Ultimissime Calcio Napoli - Arturo Muselli, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. , attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: “Critiche al Napoli primo in classifica? Non è una novità. Quello azzurro è un progetto, a cui vanno aggiunti altri tasselli. Si lavora sulle cose che non vanno per cercare di migliorarle. Polemiche sull'arbitraggio di Napoli-Roma? Dopo le parole di Conte a San Siro me lo aspettavo, anche se il tecnico azzurro non si riferiva alla propria squadra, ma il suo discorso riguardava tutti. Lukaku sta recuperando, sta entrando pian piano in condizione e sta migliorando, così come il Napoli. La società azzurra vuole vincere e tiene ai suoi tifosi e se le cose non dovessero andare bene saprà come reagire. Buongiorno è un ex importante, i tifosi del Torino ancora lo rimpiangono e sia i tifosi granata che quelli azzurri proveranno un sentimento positivo verso di lui, il difensore sarà circondato da persone che lo amano".