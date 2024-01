Murales Maradona, l'artista Jorit: "Bello che la gente abbia nuove case, ma spero che possa essere salvato"

« Mi dispiace – commenta lo street artist napoletano, entrato nei libri di storia dell’arte e nei guinness con le sue maxi- opere a sfondo sociale – Quel murale serviva proprio ad accendere i riflettori sul Bronx e a dare voce alle persone che ci vivono. Ma la cosa importante è che ora abbiano case confortevoli in cui vivere».

Numerosi i messaggi arrivati a Jorit: « Di getto, spero si possano mantenere i primi 20 metri sui 500 del Bronx in cui c’è Diego e magari, su ogni piano di quella scala, realizzare studi per artisti emergenti, scuole d’arte per ragazzi di strada e sedi di associazioni e realtà sociali del territorio. Un po’ come a Scampia con la Vela che resterà in piedi. In ogni caso, il grande risultato è che alla gente del Bronx venga data una nuova casa. Diego sarebbe contento di questo: e se accade, è anche un po’ merito suo».

Il cantiere si apre il 2 febbraio con. Per la demolizione dei due edifici - le due “stecche” da 7 piani per 10 scale - c’è tempo: bisognerà prima costruire le nuove palazzine. Uno spiraglio per nuovi murales, c’è. Il progetto del Comune, un investimento da