Mpasinkatu: "Osimhen? L'accordo per il rinnovo si troverà. Vi dico chi è il difensore giusto per il dopo Kim"

Notizie Calcio Napoli – Il ds e operatore di mercato, Malu Mpasinkatu è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Giocatore giusto per rimpiazzare Kim? Danso è tra i migliori difensori della Ligue 1 con il Lens che giocherà la Champions, penso sia lui il prescelto. Con tutto il rispetto per Kim, Danso non lo farebbe rimpiangere. Ha la maturità giusta e gioca ad alti livelli, ha il pedigree per fare bene al Napoli. Rimpiazzare un campione dalia non è facile però a livello tecnico da assoluta affidabilità

Osimehn? La quadra si troverà, è una trattativa che sta nei tempi perché al nigeriano non scade domani il contratto. Troveranno un accordo, il giocatore può migliorarsi ancora di più in azzurro e il club può fare il suo prezzo per la figura cessione.

Rinnovo Di Lorenzo? La sua storia deve essere d’esempio, è arrivato a questo i livelli con lavoro duro e sacrificio, se uno a fame e voglia di arrivare ce la può fare e lui è la dimostrazione. Ha sollevato lo scudetto dopo Maradona”.