Moviola Napoli-Sassuolo: rigore non concesso a Osimhen, il motivo

Napoli Sassuolo moviola della partita del campionato di Serie A. Tutti gli episodi di moviola Napoli Sassuolo analizzati per la partita di Serie A dove ci sono diverse situazioni da analizzare.

Moviola Napoli Sassuolo: l'analisi

Napoli - Nel primo tempo di Napoli Sassuolo, dopo pochi minuti, è andato giù in area di rigore Osimhen a contatto con Tressoldi. L'arbitro ha lasciato correre e il Var non ha richiamato l'arbitro per un rigore che sarebbe stato concesso se solo non fosse che l'attaccante nigeriano era finito in fuorigioco.

Al minuto 15, invece, Politano è andato giù in area di rigore dopo un contatto con Erlic. L'arbitro lascia correre ed è stato decisivo il Var che ha richiamato l'arbitro per concedere poi il calcio di rigore.