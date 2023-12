Moviola Napoli Frosinone, De Marco: "Situazione al limite sul gol annullato a Simeone, non c'è rigore per Kvaratskhelia"

L'ex arbitro Andrea De Marco parla al termine di Napoli Frosinone di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset:

"Sul gol di Simeone, si vede il contatto con il braccio di Lindstrom. La giocata di Okoli come dev’essere giudicata? Il Var può andare a ritroso alla fase precedente della segnatura. Era una situazione al limite. Non era possesso palla. Di Martino al Var deve essere un ex arbitro? Bisogna capire quando comincia il possesso palla. Fallo di Gaetano, il Frosinone era partito in contropiede ma Abisso ha fermato l’azione, c’ era un evidente vantaggio per la squadra di Di Francesco. Non c’è rigore di Okoli su Kvaratskhelia. Il fallo di Di Lorenzo su Gelli c’è nel rigore del 3-0".