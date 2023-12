Moviola Napoli Cagliari, gol annullato a Politano: Marelli contro la decisione dell'arbitro Marcenaro

Ultime notizie Napoli - Moviola Napoli Cagliari gol Politano annullato: l'analisi di Luca Marelli che è contrario alla scelta dell'arbitro Marcenaro:

“Molti dubbi, Osimhen è in fuorigioco ma non partecipa mai all’azione. E’ una decisione che non condivido, perché Dossena è davanti e non capisco come Osimhen possa partecipare all’azione”