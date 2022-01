Moviola Juventus-Napoli, Marelli: "Tocco di mano di Mertens da rigore. Non c'è nulla nel contatto Di Lorenzo-De Ligt"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato la sua moviola nell'intervallo del primo tempo di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tocco di mano di Mertens lascia molti dubbi: il braccio è largo e non è giustificato per il fatto che teneva lontano Morata dal momento che non è consentito. Il braccio tende a restringersi verso il corpo. Va tenuto in considerazione il fatto che aumenta il volume del corpo. Episodio Di Lorenzo-De Ligt si inserisce nella lunga scia di leggeri contatti piede contro piede. Secondo me questi non sono falli. Calcio d'angolo non fatto battere? Giusto così, si fanno calciare solo i rigori dopo il tempo di gioco".