Mourinho chiude il caso Karsdorp: "Usato un aggettivo troppo pesante, rapporto salvato"

Notizie Calcio- Si chiude il caso Karsdorp in casa Roma. A farlo è direttamente José Mourinho con un annuncio in conferenza stampa dopo averlo convocato tre mesi dopo l’esclusione dopo quelle parole pesanti: “Ci ha traditi in campo”.

Caso Kasdorp chiuso per la Roma

Ecco quanto riferito dal portoghese: “L’ho convocato a distanza di tempo perché è in forma. Dal punto di vista personale non c’è nessun problema da dicembre, c’è stato uno a Sassuolo per un atteggiamento che non mi piacque e per un mio aggettivo troppo pesante. Per voi sembrava tutto finito ma non lo era. Abbiamo salvato un rapporto importante anche se tante persone hanno parlato senza sapere”.