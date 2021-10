Roma, Mourinho dopo Bodo Glimt: "Mai preso 6 gol in carriera, ho una rosa da 12 giocatori! Col Napoli giocheremo col peso di una sconfitta storica"

José Mourinho interviene al termine di Bodo Glimt Roma che si è conclusa 6-1 per i novergesi in Conference League. Disfatta clamorsa della squadra di Mourinho che ha attaccato la sua Roma e parlato della prossima partita contro il Napoli.

Le parole di Mourinho dopo Bodo Glimt Roma riportate da Vocegiallorossa:

“Ho parlato con i giocatori e sono stato onesto con loro, cerco di parlare con la mia famiglia dei calciatori che sono empatici e sono amici. Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tanti limiti, un conto sono i 12-13 giocatori e un’altra gli altri. Adesso nessuno di voi mi dirà perché giocano sempre gli stessi.

Ai Friedkin? Darei una spiegazione normale, cose che ho detto già in privato anche prima del 6-1 non è che con questo risultato dico altro o che non lo direi in maniera non obiettiva. Faremo il possibile per non fare uscire cose interne”.