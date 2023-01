Mourinho a Roma TV: "Abbiamo giocato due volte contro il Napoli ma perdendo senza meritarlo. Stasera più dell’andata, dovevamo vincere"

José Mourinho, allenatore della Roma, parla a Roma Tv dopo Napoli-Roma 2-1.

“Gara di grande personalità , nei rischi che ha preso: una grandissima partita della Roma, abbiamo giocato due volte contro il Napoli ma perdendo senza meritarlo. Stasera più dell’andata, dovevamo vincere.

C’è tristezza ma anche fiducia, abbiamo fatto risultati sui campi delle grandi ma guardiamo al calendario: mancano 18 partite, abbiamo giocato tante trasferte. Non abbiamo una squadra ricchissima di top, abbiamo giocato con tre bambini in campo che hanno dimostrato personalità . Non sono contento, ma soddisfatto e orgoglioso del lavoro che facciamo tutti. Mette tristezza la sconfitta, ma ogni romanista che ha visto la partita ha il nostro feeling: fiduciosi e orgogliosi”