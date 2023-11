Moscardelli a CN24: "Segnare al Napoli, emozione unica. Mazzarri? Sa dove mettere le mani, azzurri in corsa per lo scudetto" | VIDEO

Davide Moscardelli è intervenuto nel Football Stage al Social Football Summit 2023, ai microfoni di CalcioNapoli24, per parlare anche della lotta scudetto:

"E' stata una grande emozione segnare contro il Napoli, erano i primi anni di serie A: ero già grandicello ma era anche tutto un altro Napoli. Una squadra importante che aveva obiettivi ben diversi da quelli che avevamo al Chievo Verona noi. La gente mi ferma ancora oggi e quando lo fa mi ricorda che segnavo sempre solo al Napoli, ma non è così. Sempre con il sorriso, è bello potersi fermare con la gente. Mazzarri? Difficile fare meglio dell'anno scorso, l'ho sempre pensato dall'inizio: vincere come hanno fatto, in un'annata così particolare, è stato bello.E' tornato Mazzarri, conosce l'ambiente e può essere positivo. E' in zona Champions e Mazzarri saprà dove mettere le mani: il Napoli è ancora in tempo per provare a rivincere lo scudetto".