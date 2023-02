Morte Ciro Esposito, torna a parlare De Santis: "Ci penso ogni giorno, sarei morto io volentieri"

Notizie Calcio - A distanza di nove anni torna a parlare Daniele De Santis, autore dell’omicio di Ciro Esposito per quella finale di Coppa Italia terminata col successo azzurro ma con la morte del cuore per la notizia nel prepartita.

Morte Ciro Esposito, torna a parlare De Sanctis

L’ultras giallorosso ha parlato ai microfoni di Adnkronos mostrando pentimento per quanto accaduto: “Ogni giorno, in cella, penso a Ciro Esposito. Non nego di aver anche desiderato che l’epilogo di questo dramma fosse a parti inverse. Mi pento di essermi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Al posto di Ciro poteva trovarcisi chiunque”.

E ancora: “Quel giorno anche io ho riportato numerose lesioni ma i miei aggressori sono rimasti ignoti e impuniti - dice - Oggi sto bene, ovviamente per quanto si possa star bene nelle condizioni in cui vivo e nonostante le enormi difficoltà legate allo stato di invalidità fisica irreversibile che mi trascino da quel giorno. Mi rattrista quanto accaduto sull'A1, tutto quanto sta avvenendo oggi restituisce un’immagine del calcio ben lontana dalla vera essenza di questo sport”.