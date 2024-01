Moratti promuove Mourinho al Napoli: "Farebbe impazzire i tifosi"

l modo di allenare di José Mourinho, il suo stile comunicativo e la sua capacità di creare empatia con ambiente e tifosi ormai sono noti a tutti. Ma se c'è qualcuno che lo conosce forse un po' meglio di altri, quel qualcuno è Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del tecnico con cui scrisse la storia nel 2010 realizzando il Triplete. Libero dopo l'esonero dalla Roma, l'allenatore portoghese è stato accostato al Napoli e Moratti "promuove" l'idea: "Farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze", ha detto.

Mou, Napoli e De Laurentiis E Massimo Moratti, che Mourinho lo conosce bene, dice la sua: "A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante". E sull'eventuale rapporto con Aurelio De Laurentiis, l'ex presidente nerazzurro non si sbilancia: "Non lo conosco molto bene, non saprei dire se si troverebbe bene con Mourinho. La sua specialità è quella di essere un professionista serio, conosce tutto della sua squadra, è un grande appassionato di calcio".

Lo riportano i colleghi di Sport Mediaset.