Moratti: "Nella rosa del Napoli c’è un giocatore per cui avrei fatto follie? Kvaratskhelia apre ad una curiosità immensa!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nella rosa del Napoli c’è un giocatore per cui avrei fatto follie? Io credo che Osimhen sia certamente un giocatore di una forza notevole e di un gran coraggio, Kvaratskhelia apre ad una curiosità immensa. Ogni volta che gioca fa la cosa giusta, ha un tempismo ed una capacità di essere determinante che non è facile: sono due giocatori straordinari. La bellezza di questi giocatori è che inventano calcio ogni volta, si riflette in ciò che fanno sul terreno di gioco e sono quelli che tengono in piedi la passione della gente.

De Laurentiis? Il grande merito suo è aver avuto coraggio nel cambiare totalmente squadra l’estate scorsa: ha tirato via dei giocatori e ne ha inseriti altri bravi.

Champions League? Il Napoli ha fatto meravigliose figure, se continua così davvero potrebbe raggiungere risultati fantastici”