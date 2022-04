Morales: "Napoli? Non si può buttare via il lavoro fatto da Spalletti: questa stagione è ottima"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Morales con cui abbiamo parlato tra gli altri temi della questione Spalletti:

"Il suo lavoro è stato buono riporterà i partenopei in Champions e ha fatto a mio parere un'ottima stagione. Non so quanti abbiano creduto davvero che il Napoli potesse vincere lo scudetto ma i tifosi devono essere soddisfatti. Appena succede qualcosa il lavoro di un ottimo tecnico viene messo in discussione perchè magari alcuni giocatori commettono errori marchiani incredibili. La verità è che non si può buttar via il lavoro di dieci mesi per degli errori dei singoli. L'anno prossimo confermando Spalletti e inserendo altre pedine la squadra può continuare a crescere. E poi ricordiamoci che il tecnico perfetto non esiste".