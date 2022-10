Carolina Morace è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti chiede a Kvara di occupare la zona di nessuno, è una zona difficile da marcare che usa tanto Guardiola. Spalletti prende molto spunto da Guardiola nella divisione del campo in 5 zone verticali. Di Lorenzo come Theo Hernandez si accentra per costruire in un modo più efficace".