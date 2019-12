Mora: "Situazione del Napoli paradossale. Mi piacciono Boga, Torreira e Rodriguez. San Paolo? Deve sempre ruggire"

News Napoli - Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La situazione del Napoli è surreale e paradossale perché gli azzurri si sono fatti male da soli. Qualche riflessione di mercato a gennaio bisognerà farla, sulla fascia sinistra bisogna capire il futuro prossimo di Ghoulam perché non si può puntare per tutta la stagione sul solo Mario Rui e se le voci relative a Rodriguez sono vere, mi sembra un ottima opzione. Poi bisogna prendere assolutamente un play, un giocatore che sappia giocare davanti alla difesa per non snaturare Allan che ha qualche difficoltà a ricoprire questo ruolo. La quantità di corsa non è significativa perché conta l'intensità e soprattutto come, ma certamente il Napoli non corre come gli altri anni e credo che più che problemi di preparazione ci siano problemi di testa. Torreira mi piace, ha giocato già in Italia con la Sampdoria e ha fatto molto bene. Vedendo il Sassuolo di De Zerbi ho rivisto sprazzi di Napoli sarriano e non mi dispiacerebbe vedere Boga in maglia azzurra. Ibrahimovic può spostare ancora gli equilibri ma al Napoli, in questo momento, più che un giocatore serve ritrovarsi. Napoli-Barcellona sarà una bellissima partita, vedremo al San Paolo il miglior giocatore del mondo e quindi ci saranno gli stimoli giusti per giocare un grande match, come dicevo prima, le motivazioni contano tantissimo. A proposito, spero di rivedere il San Paolo dei vecchi tempi, uno stadio che ruggisce. Gattuso mi ha dato l'impressione di avere tanta voglia di fare bene, credo sia il profilo giusto perchè con i suoi modi di fare può dare una scossa all'ambiente e credo che già con l'Inter vedremo un'altra squadra, poi solo i risultati ci diranno se è stata una scelta giusta. Auguri a tutti e stiamo vicini al Napoli”.