Mora: "Conte può riportare in alto il Napoli! C'è un difensore che è adatto agli azzurri"

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, Ecco quanto ha affermato: "Conte al Napoli? Sono curioso di capire il suo impatto con l'ambiente azzurro. Ha fatto sempre grandi cose, speriamo possa farle anche qui a Napoli. Sorprese sulla fascia sinistra? Non mi sorprenderebbe la permanenza di Olivera, si adatterebbe bene al gioco di Conte. Mario Rui? Giuffredi ha rilasciato delle dichiarazioni, ma Conte starà già valutando i calciatori presenti in rosa. Al Napoli, però, dovrebbero rimanere solo i giocatori che avranno voglia di indossare la maglia azzurra e riportare in alto la squadra. Per un allenatore come Conte ci saranno tanti stimoli a Napoli, il primo quello di riportare in Europa gli azzurri. Dopo un anno così difficile un allenatore come lui, abituato a lavorare in maniera precisa, potrà certamente essere il tassello giusto per riportare gli azzurri in alto in campionato e in Champions. Buongiorno costa tanto ma mi piace tanto, ma credo sia il profilo giusto per il Napoli e per Conte. Al Torino ha fatto un grandissimo campionato e visto che il Napoli vorrà accontentare Conte in tutto potrebbe fare questo investimento. Aspettiamoci però un mercato importante, serviranno calciatori adatti al gioco de nuovo allenatore".