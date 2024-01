Monza, Palladino sulla squalifica di Napoli: "A Frosinone mi sentirò un leone in gabbia"

Notizie Calcio Napoli - Intervenuto in conferenza stampa per Frosinone-Monza di domani, dove sar√† assente per la squalifica rimediata allo stadio Maradona, Raffaele Palladino, tecnico dei lombardi, ha parlato cos√¨: ‚ÄúPersonalmente vivo la partita in maniera intensa e, conoscendomi, so gi√† che mi sentir√≤ come un leone in gabbia. Ma so anche di avere uno staff forte, quindi sono sicuro, mentre io sar√≤ in tribuna con i ragazzi delle video analisi. In panchina ci saranno Citterio e Peluso e saremo in continuo contatto‚ÄĚ.