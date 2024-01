Monza, Galliani: "Zerbin? L'ha fortemente voluto Palladino! Ufficialità dopo gli ultimi documenti" | VIDEO

Calciomercato Serie A - Monza, ormai è fatta con la firma avvenuta a casa Galliani: arriva in prestito dal Napoli il calciatore Alessio Zerbin. Uscendo da casa Galliani, ai media presenti ha parlato proprio l'amministratore delegato del Monza, prima delle dichiarazioni di Zerbin.

Queste le parole dell'ad del Monza Adriano Galliani ai cronisti presenti, al fianco del nuovo arrivo dal Napoli Alessio Zerbin:

"Zerbin è un nuovo giocatore del Monza? Mancano ancora gli ultimi documenti, ma diciamo che ci sono molte possibilità! (ride, ndr). È un giocatore fortemente voluto da Palladino, e io ho cercato di accontentarlo come di solito faccio con gli allenatori. Poi mi son ricordato di quando Alessio giocava nella Viterbese nel '18/19 e ci battè in Coppa Italia Serie C nei minuti di recupero!".