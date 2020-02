Montuori: "Al presidente De Laurentiis dico 'Và te cocca'! Lui pensa solo a fare business"

Gennaro Montuori è intervenuto ai microfoni di Tifosi Napoletani, programma in diretta su Tele A, canale 18 dgt, e CalcioNapoli24, canale 296 dgt, oltre che su Facebook e YouTube. Ecco quanto dichiarato:

"Ma quando è che ci ha deluso Elmas? E' sempre stato pronto quando è stato chiamato in causa. Gattuso deve essere blindato, è giovane ed ha i requisiti per affrontare anche uno come il presidente. Io stravedo per Gattuso. Contro il Brescia potrebbe esserci Allan al posto di uno tra Zielinski e Fabian. Il Brescia si supera con l'intera formazione, non con i singoli. L'alternanza Ospina-Meret è pericolosa, poi Gattuso cosa farà contro il Barcellona? Metterà in campo Meret contro i blaugrana dopo tante partite in cui è stato out? Al presidente dico 'Và te cocca', pensa solo al business in questo momento".