Ultime notizie SSC Napoli - Gennaro Montuori, nel corso della sua trasmissione 'Tifosi Napoletani', ha parlato così sulla corsa scudetto in Serie A:

"Io non sono d'accordo con chi è scettico sul Napoli, il Napoli quest'anno vince lo scudetto! Il Napoli lotterà con l'Inter. Io lo dissi quando Sarri fece 91 punti, e ce l'hanno rubato, e poi con Spalletti. Adesso lo ribadisco: per me quest'anno vince lo scudetto!".