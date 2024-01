Montuori a CN24 TV: "Nessuna colpa ai calciatori, vengano De Laurentiis e Mazzarri a chiedere scusa sotto la curva"

Gennaro Montuori è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano, in onda dalle 12:00 alle 14:00 sugli schermi di CN24 TV:

"Sono abituato a parlare prima delle partite. Le contestazioni di prima erano differenti perchè sapevamo tutto quello che succedeva ai calciatori, anche a livello personale. Adesso è differente perchè non si sa nulla. Prima era differente perchè era tutto amore e passione mentre adesso è un calcio di imbrogli soprattutto verso la propria tifoseria. Ieri la squadra è andata sotto la curva a capo chino ed è stato molto bello, ma sotto la curva ci sarebbero dovuti andare De Laurentiis e Mazzarri.

Mazzarri ha sbagliato ad affidarsi allo spogliatoio ed a calciatori come Juan Jesus che hanno una certa età e non facevano tante partite intere da tantissimo. Poi si è schierato contro Simeone ed è autolesionistico schierarti contro un tuo calciatore. Un calciatore che è stato poco utilizzato e che avrebbe potuto fare benissimo nelle ultime due partite togliendolo all'intervallo sia contro il Real Madrid e contro il Frosinone quando era l'unico che stava facendo bene.

Sono andati via Spalletti, Giuntoli, parte dello staff tecnico e medico, calciatori come Kim e Lozano e poi sono stati commessi errori che nessuno ha voluto evitare facendo del male a questa tifoseria.

Assurdo non utilizzare Simeone e se ne sono resi conto tutti: come fa a non rendersene conto Mazzarri? Un allenatore che poi si infastidisce quando un giornalista gli chiede perchè insiste con Raspadori che anche ieri è stato evanescente.

Poi c'è il caso Zielinski che rifiuta l'Arabia Saudita per restare al Napoli e a cui prometti un ingaggio di 4 mln all'anno per poi abbassarli a 3. E' normale che poi il calciatore accetti la corte dell'Inter che gliene darebbe 4,5.

A che pro dobbiamo criticare una squadra quando i veri responsabili sono altri.

Continuare con Mazzarri? Non ho la sfera di cristallo, ma cambierei molte cose. Sposterei Kvara centrale perchè ormai sulla fascia hanno capito come fermarlo triplicando la marcatura.

De Laurentiis deve chiedere scusa ammettendo di essersi messo d'accordo col mister per far giocare tutti permettendogli di valorizzarli e venderli. Mentre Mazzarri da adesso deve fare a modo suo. Mazzarri avrebbe accettato di allenare anche il Catanzaro.

Nel calcio non c'è più dignità, bisognerebbe tornare a 30 anni fa. Come fa un allenatore a non utilizzare Simeone che è l'unico centravanti che ha a disposizione? Perchè non si utilizza Demme? Gaetano perchè gioca solo gli ultimi 15 minuti?

Di Lorenzo lo vuole la Juventus, anche Simeone ha ragione a voler andare via.

C'è disorganizzazione tecnica e societaria. Pretendiamo Simeone in campo! Mi dispiace dire questo di Mazzarri che è un amico e non si dovrebbe anche perchè tutti sappiamo che è andato via dopo aver fatto benissimo perchè non volevano prendergli i calciatori. Oggi però è una grande delusione perchè non è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi calciatori. Poi come si fa a promuovere Frustalupi in prima squadra dopo aver fatto male in Primavera?

Io sono solo un tifoso, ma adesso conta più l'amore di un tifoso che il parere di un tecnico".