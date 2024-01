Monti a CN24: "La versione old style del Napoli va bene fino ad un certo punto: mi pongo una domanda"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"La versione old style del Napoli non mi è dispiaciuta, ne ho preso atto. Ora però, con i rientri di tanti calciatori importanti, mi aspetto qualcosa di diverso nella fase di proposta di gioco. Questa squadra può fare bene anche con questo modulo, ma il mio giudizio è sospeso. La domanda è: il Napoli riuscirà a fare questo switch mentale quando sarà al completo? Kvara si è calato in un gioco che, lo dico tra virgolette, non si addice del tutto alle sue caratteristiche. Il georgiano ha però capito il momento e non si è tirato indietro. Adesso bisognerà capire che ne sarà del Napoli con tutti gli effettivi a disposizione. Questo switch mentale non è semplice perché ti sei tirato su le maniche diventando una sorta di provinciale di lusso. Ora però devi indossare il vestito buono. Se il Napoli riesce a fare questo scatto può andare lontano.

Ngonge? Conosciamo le sue caratteristiche. Personalmente conosco meno le Dendoncker. Credo che l'ex Verona con questo gioco va a nozze negli spazi. Può essere avvantaggiato da un gioco che dà molto spazio in avanti da percorrere. Ostigard per me va tenuto tutta la vita".