Montervino: "Vedremo Okafor in Lazio-Napoli, per me è un giocatore forte"

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Un giocatore come Buongiorno ha le capacità di gestire le sensazioni, forse può non reggere i 90' ma è un calciatore di grandissima affidabilità. Cambio modulo per Conte? E' l'unica soluzione da attuare, è l'occasione giusta per vedere le due punte. Vedremo Raspadori inizialmente e poi forse anche Okafor nel ruolo di seconda punta. Okafor è un giocatore forte, non ha dimostrato il suo valore perchè non è mai stato messo in condizione di farlo. Fa la prima punta ed anche l'esterno, è fisico, ha gamba e che potrà ritagliarsi uno spazio importante. Ngonge deve stare più vicino alla porta, ha una capacità di calcio importante, ma non si combina bene con Lukaku perchè anche lui è mancino. E' un'altra seconda punta, forse il Napoli non ha doppioni sugli esterni".