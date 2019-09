Montervino: "Koulibaly deve sempre giocare, Lozano può ricoprire più ruoli"

Ultime calcio Napoli. Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

"Le parole di De Laurentiis? Uno come Koulibaly per me deve sempre giocare, è chiaro che gli errori che ha fatto nelle prime due partite non te li aspetti da lui ma è impossibile per me lasciare fuori un fuoriclasse come lui. Lozano può ricoprire tutti i ruoli offensivi, Ancelotti cercherà sempre di garantire equilibrio. Llorente è l'attaccante che al Napoli mancava: come organico ha operato in maniera eccellente. Per me Elmas può essere la sorpresa. Se vuoi aumentare il monte ingaggi devi incrementare fatturato, al Napoli servirebbe andare più avanti in Champions".